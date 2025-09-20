HABER

Mersin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu hafif bulutlu olacak. İşte detaylar...

Mersin'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığının 30°C olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor. Pazar günü sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. Hafif bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Pazartesi günü hava 31°C civarında kalacak. Hafif bulutlu hava koşulları devam edecek.

Mersin'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Su tüketiminde artış sağlanması faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak yaşamsaldır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız sağlığınız için önemlidir. Bu durum gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

