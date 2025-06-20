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Mersin 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile güneşli olacak.

Mersin 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile güneşli olacak. Sıcaklık 31°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %65 civarında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli durumlarda esnek olmak da faydalı olacaktır.

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hava durumu Mersin
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