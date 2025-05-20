Mersin 20 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 26°C civarında olacak. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları 18°C ile 22°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü, hava sıcaklığının 29°C'ye kadar yükselmesi ve parlak güneş ışığı öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklıkların 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Hava durumu güneşli ile parçalı bulutlu arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Ancak zaman zaman kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek önemlidir. Serin akşam saatlerinde ise ceket almanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması bekleniyor. Bu nedenle planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.