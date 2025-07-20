Mersin 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar, güney yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 33°C, 22 Temmuz Salı günü ise 34°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalıdır.

Sıcak hava koşulları trafik güvenliğini de etkileyebilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları önemlidir. Uzun yolculuklarda yeterli su ve yiyecek bulundurulmalıdır. Aşırı sıcakların yol yüzeylerini etkileyebileceği ve yol koşullarını değiştirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği ve elektrik kesintilerine neden olabileceği ihtimali vardır. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Evlerde gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı. Klima kullanımı minimumda tutulmalıdır. Bu önlemler hem enerji tasarrufu sağlar hem de olası kesintilerin önüne geçer.