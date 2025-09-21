Mersin 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Açık hava koşulları hakim olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin son günlerinde tipik değerlerdir.

22 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C olması tahmin ediliyor. 23 Eylül Salı günü ise sıcaklık 29°C civarına inecek. Yazın etkileri devam ediyor. Ancak hafif bir serinleme başladığını gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum, cilt üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da gereklidir. Bol su içmek, vücudu susuz kalmaktan korur. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Sıcaklıklar düştükçe sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanında bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı ona göre yapmalısınız. Bu, olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılar.