Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 polis yaralandı

Diyarbakır’dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı’na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır