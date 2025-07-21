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Mersin 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Mersin 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneyden saatte 15 km ile orta şiddette esecek. Nem oranı %64 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Salı günü sıcaklık 34°C'ye yükselebilir. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık yine 34°C seviyelerinde olacak. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde hava kirliliği seviyelerinin artabileceği unutulmamalıdır. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Ayrıca, kapalı alanlarda kalmaları daha sağlıklı olacaktır. Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini artırabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Sıcak hava koşullarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de olumsuz etkileri olabilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Bitkilerin sulama programlarını güncellemeleri de faydalıdır. Bu önlemler, üretimin sürdürülebilirliğini sağlar ve olası verim kayıplarının önüne geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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