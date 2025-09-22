HABER

Mersin 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 24°C ile 32°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak. Salı günü sıcaklıklar 24°C ile 33°C arasında, Çarşamba günü ise 25°C ile 32°C arasında seyredecek. Perşembe günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 24°C ile 30°C arasında olacak.

Bu sıcaklıklar, Mersin'in Akdeniz iklimine uygun bir hava durumu sunuyor. Sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve artan nem, dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı hale gelebilir.

Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi UV ışınlarının etkisini artırıyor. Bu durum cilt kanseri riskini yükseltebilir. Dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

