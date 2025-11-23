HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Kasım 2025 tarihinde hava sıcaklıkları 28-29°C arasında seyredecek. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artıracak. Güney ve güneydoğudan hafif rüzgar esmesi bekleniyor. 24 Kasım'da sıcaklık 25°C'ye düşerken, 25 Kasım günü hafif yağmur öngörülüyor ve sıcaklık 21°C'ye gerileyebilir. Güneşten korunmak için şapka, güneş kremi kullanmalı ve bol su içmelisiniz. Yanınızda şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır.

Mersin 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Kasım 2025 Pazar günü, hava sıcaklıkları 28-29°C civarında olacak. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Toros Dağları'nda bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor.

24 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Bu nedenle sıcaklıklar 21°C civarına düşebilir.

Bu dönemde yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumak için gereklidir. Hafif yağmur beklentisiyle yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde doğru giyinmeye özen göstermelisiniz. Üşümemek için sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı dengelemelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldiSıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldi
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu! İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.