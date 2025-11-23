Mersin 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Kasım 2025 Pazar günü, hava sıcaklıkları 28-29°C civarında olacak. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Toros Dağları'nda bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor.

24 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Bu nedenle sıcaklıklar 21°C civarına düşebilir.

Bu dönemde yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumak için gereklidir. Hafif yağmur beklentisiyle yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde doğru giyinmeye özen göstermelisiniz. Üşümemek için sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı dengelemelisiniz.