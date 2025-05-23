Mersin 23 Mayıs Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarındadır. Gece ise sıcaklık 18°C civarına düşecektir. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Nem oranının %72 civarında olması beklenmektedir.

24 Mayıs Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacaktır. 25 Mayıs Pazar günü ise tamamen güneşli bir hava hakim olacaktır. Gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının 21°C civarında olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve nemli olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması gerekir. Şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Bol su tüketmeleri de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artar. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları hakim olacaktır. Kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler alınması önemlidir.