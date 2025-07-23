Mersin 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in tipik yaz iklimine uygundur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle bunaltıcı bir hava koşulu oluşacaktır.

24 Temmuz Perşembe ve 25 Temmuz Cuma günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Bu durum, Mersin'de yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Sıcak ve nemli günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gereklidir. Bol su tüketimi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısının kontrol altında tutulması sağlanır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak hava koşullarının özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek ve yeterli sıvı alımına özen göstermek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olacaktır.