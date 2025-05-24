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Mersin 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Mersin'de hava durumu genellikle güneşli olacak.

Mersin 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 29°C'ye kadar yükselecek, gece ise 19°C civarında seyredecek. 25 Mayıs Pazar günü 30°C'ye ulaşan sıcaklıklarla yine güneşli bir hava bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 32°C'ye kadar çıkacak.

Mayıs ayı boyunca Mersin'de ortalama sıcaklıklar 18°C ile 22°C arasında değişiyor. Yağış miktarı genellikle 24 mm civarında. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 3 civarında. Güneşli saatlerin sayısı ortalama 11 saat olarak kaydediliyor.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, zaman zaman kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilir kıyafetleri tercih edin. Serin akşam saatlerinde bir ceket almanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması bekleniyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yine de, hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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