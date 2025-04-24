Mersin 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanakların devam etmesi beklenmektedir. 26 Nisan Cumartesi günü de benzer yağışların görülmesi olasıdır. 27 Nisan Pazar günü hava koşullarının kısmen güneşli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklık 21°C civarına yükselecektir.
Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.
Mersin'in Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 14.1°C ile 18.5°C arasında değişmektedir. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Planlarınızı esnek tutmanız yararlı olacaktır.
Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırarak olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum