Mersin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Kasım 2025 Salı günü, hafif sağanak yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %74 olacak. Rüzgar hızı 9.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı saati ise 17:33'tür.

26 Kasım Çarşamba günü, hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 21°C'ye ulaşacaktır. 27 Kasım Perşembe günü, hava puslu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 22°C civarında seyredecektir. 28 Kasım Cuma günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 23°C'ye çıkacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü, sağanak yağışlar yeniden etkili olacaktır. Sıcaklık yine 23°C civarında olacaktır.

Bu dönemde yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez mont giymek de iyi bir seçenek. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında değişmektedir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre katları çıkartıp giymek, vücut ısınızı dengede tutar.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Trafik kazalarının artabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken, daha temkinli olmak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, soğuk ve nemli havalarda kapalı alanlarda vakit geçirmelidir.