HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Kasım 2025 tarihinde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek ve nem oranı %74 olacak. 26 Kasım'da hava daha sıcak olacak. 27 Kasım'da puslu ve güneşli bir hava hâkim olacak. 28 Kasım'da bol güneş ışığı var. 29 Kasım'da ise yeniden sağanak yağışlar görülebilir. Bu süreçte dışarıda şemsiyenizi bulundurmayı unutmayın.

Mersin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 25 Kasım 2025 Salı günü, hafif sağanak yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %74 olacak. Rüzgar hızı 9.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı saati ise 17:33'tür.

26 Kasım Çarşamba günü, hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 21°C'ye ulaşacaktır. 27 Kasım Perşembe günü, hava puslu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 22°C civarında seyredecektir. 28 Kasım Cuma günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 23°C'ye çıkacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü, sağanak yağışlar yeniden etkili olacaktır. Sıcaklık yine 23°C civarında olacaktır.

Bu dönemde yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez mont giymek de iyi bir seçenek. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında değişmektedir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre katları çıkartıp giymek, vücut ısınızı dengede tutar.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Trafik kazalarının artabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken, daha temkinli olmak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, soğuk ve nemli havalarda kapalı alanlarda vakit geçirmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetiştiTrafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti
Bilecik’te araç yangını büyümeden söndürüldüBilecik’te araç yangını büyümeden söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.