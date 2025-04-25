Mersin 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 Nisan Cumartesi günü, hava koşullarının benzer şekilde yer yer sağanak yağışlarla devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 21°C civarında olması beklenmektedir. Pazar günü, 27 Nisan'da, hava koşullarının kısmen güneşli olması ve sıcaklıkların 22°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazartesi günü, 28 Nisan'da, hava koşullarının bulutlu ve güneşli olması ve sıcaklıkların 27°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Salı günü, 29 Nisan'da, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi ve sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde, su birikintilerinden uzak durmak ve ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde, açık alanlardan uzak durmak ve güvenli yerlerde bulunmak önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek ve aşırı sıcaktan kaçınmak sağlığınız için faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır