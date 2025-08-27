HABER

Mersin'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Mersin 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %61 ile %89 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 32°C, 29 Ağustos Cuma günü ise 31°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının yine %61 ile %89 arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacağından, spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek de önemlidir. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

