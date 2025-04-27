Mersin 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı boyunca Mersin'de ortalama sıcaklıklar 10.8°C ile 16.8°C arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 31 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 5'tir. Güneşli saat sayısı 10 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Hava durumu zaman zaman değişebilir. Bu nedenle plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Dışarıda vakit geçirirken su tüketimine özen gösterin. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller.