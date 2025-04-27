HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 27 Nisan 2025 Pazar günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava öngörülmektedir. 29 Nisan Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 24°C ve 22°C, gece sıcaklıkları ise 16°C ve 15°C civarında tahmin edilmektedir.

Mersin 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Nisan ayı boyunca Mersin'de ortalama sıcaklıklar 10.8°C ile 16.8°C arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 31 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 5'tir. Güneşli saat sayısı 10 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Hava durumu zaman zaman değişebilir. Bu nedenle plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Dışarıda vakit geçirirken su tüketimine özen gösterin. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklamaErcan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama
Hesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdıHesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.