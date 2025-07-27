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Mersin 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Mersin 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında. Gece sıcaklığının ise 26°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %81 arasında değişecek.

28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 26°C civarında olacak. 29 ve 30 Temmuz Salı ve Çarşamba günlerinde bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 30-32°C, gece sıcaklıkları ise 26-27°C arasında değişecek.

Mersin'de Temmuz ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakim. Ayın sonlarına doğru yağışlı günlerin sayısı artıyor. Örneğin, 31 Temmuz Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu sıcak ve değişken hava koşullarında, vatandaşların güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir. Dışarı çıkmaları gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Bol su içmeli ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdırlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlık ve konfor açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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