Mersin 28 Ekim Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 19°C civarındadır. Nem oranı %72 düzeyinde olacaktır. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü de parlak güneş ışığı var. Sıcaklıklar 13°C ile 27°C arasında olacak. 31 Ekim Cuma yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 27°C arasında seyredecek. 1 Kasım Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 27°C olacak. 2 Kasım Pazar güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Sıcaklıklar 10°C ile 28°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacaktır. Bu, açık alanlarda hafif bir esinti yaratabilir. Özellikle denize girmeyi planlayanlar için uygun koşullar sunar.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak, konforlu bir deneyim sağlar.