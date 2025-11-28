HABER

Mersin 28 Kasım Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 13.8°C ile 17.1°C arasında değişecek, nem oranı ise %86 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak ölçülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde, 29 Kasım'da orta şiddetli yağmur bekleniyor. Havanın yağışlı olması nedeniyle, dışarı çıkarken su geçirmez giysilerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Yüksek nem, solunum rahatsızlıklarına yol açabilir.

Mersin'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 13.8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 17.1°C civarında bekleniyor. Nem oranı %86 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:33'te gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:26 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları kötüleşecek. 29 Kasım Cumartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 9°C ile 13°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Sürekli yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak hayati önem taşır. Dikkatli sürüş yapmak kritik bir konudur. Yüksek nem oranları solunum yolu rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Evlerde havalandırma yapmak önemlidir. Nemli günlerde rutubet oluşumunu engellemek gerekebilir. Sağlıklı bir ortam sağlamak için bu adımlar atılmalıdır.

