Mersin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %56 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C, 31 Ağustos Pazar günü de 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli faktörlerdir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacaktır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek önemlidir. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.