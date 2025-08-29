HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Mersin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %56 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C, 31 Ağustos Pazar günü de 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli faktörlerdir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacaktır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek önemlidir. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: 'Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: 'Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız'
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.