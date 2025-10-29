HABER

Mersin 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 26°C düzeyinde seyredecek. Nem oranı %75 civarında kalırken, rüzgar kuzeydoğudan esecek. Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklık 27°C ve 28°C’ye ulaşacak. Hafta sonu bulutlu geçecek, ancak sıcaklık 27°C civarında devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler öncelikli hale gelecek. İşte detaylar...

Mersin'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının %75 civarında olması tahmin ediliyor. Bu koşullar gün boyunca sıcak ve nemli bir hava deneyimi sunacak.

Perşembe günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Hafta sonu hava biraz daha bulutlanacak. Ancak sıcaklıklar 27°C civarında kalmaya devam edecek.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve nem oranı nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin gölgelik alanlarda dinlenmeleri gerekli. Bol su tüketmek de hayati önem taşır. Hafif kıyafetler tercih etmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Tarım alanlarında çalışanların güneşten korunmaları gerekir. Ayrıca yeterli sıvı almaları büyük önem taşır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması önemlidir. Olası olumsuz etkilerin önüne geçmek için dikkatli olunmalıdır.

hava durumu Mersin
