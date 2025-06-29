Mersin 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıklarının 33°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 15-16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 1 Temmuz Salı günü ise 33°C'ye yükselebilir. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli kalacak.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bu ürünler, cildin zararlı UV ışınlarından korunmasına katkı sağlar. Bol su içmek ise vücudun susuz kalmasını engeller. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmada faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak da faydalıdır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde uygun giyim, güneşten korunma ve yeterli su tüketimi ile sağlığınızı koruyabilirsiniz.