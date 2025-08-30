HABER

Mersin 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecek.

Mersin 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecek. Hava sıcaklıkları 23°C ile 30°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında olacak.

31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 31°C olması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C civarına yükselecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşten kaçınmak faydalı. Bol su tüketmek de önem taşıyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek ise öneriliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak ve gerektiğinde ara vermek gerekiyor. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

hava durumu Mersin
