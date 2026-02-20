HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Bakan Işıkhan kentteki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, yeni evlerinde ilk ramazan heyecanını yaşayan Yıldırım çifti ve çocuklarıyla iftar yaptı.

Akşam ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, dualar edildi.

Yıldırım ailesi, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AGİT'ten Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destekAGİT'ten Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek
Litvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildiLitvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.