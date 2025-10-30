HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Ekim 2025 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava durumu en düşük 19°C, en yüksek 27°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %40 düzeyinde, rüzgar hızı ise 4 km/saat öngörülüyor. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar artacak. Deniz etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve krem kullanılması önerilmektedir. Hava durumunu takip etmek önemlidir. İşte detaylar...

Mersin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 19°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %40 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:03'tür. Gün batımı saati ise 17:46 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü hava biraz daha sıcak olacak. En düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 28°C olarak öngörülüyor. Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Bu günde en düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C düzeyinde tahmin ediliyor. Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 16°C tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ayrıca, güneşli günler beklenmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için gereklidir. Nem oranının düşük olması cildin kurumasını artırır. Nemlendirici kullanmak bu durumu önlemek için önerilir.

Rüzgar hızının düşük olması deniz etkinlikleri için uygundur. Deniz aktiviteleri planlayanlar su sıcaklığını göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.