Mersin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 19°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %40 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:03'tür. Gün batımı saati ise 17:46 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü hava biraz daha sıcak olacak. En düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 28°C olarak öngörülüyor. Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Bu günde en düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C düzeyinde tahmin ediliyor. Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 16°C tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ayrıca, güneşli günler beklenmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için gereklidir. Nem oranının düşük olması cildin kurumasını artırır. Nemlendirici kullanmak bu durumu önlemek için önerilir.

Rüzgar hızının düşük olması deniz etkinlikleri için uygundur. Deniz aktiviteleri planlayanlar su sıcaklığını göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.