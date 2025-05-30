Mersin 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hafta sonu hava sıcaklıklarının 28°C'ye kadar yükselmesi, yağışların devam etmesi öngörülüyor. Pazar günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. Pazartesi günü ise kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında olacak.

Mersin'de Mayıs ayı genellikle 18°C ile 22°C arasında değişen sıcaklıklarla geçiyor. Ortalama yağış miktarı 24 mm'dir. Nem oranı bu dönemde %72 civarındadır. Haziran ayına girerken sıcaklıkların 22°C ile 26°C arasında artması bekleniyor. Yağışların azalması, daha sıcak ve kuru bir hava koşuluna işaret eder.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sürüş esnasında dikkatli olunmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığı korumaya yardımcı olur.