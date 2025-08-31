HABER

Mersin 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %56 ile %74 arasında değişecek.

Mersin 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C olacağı, 2 Eylül Salı günü de benzer bir sıcaklık bekleniyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının daha kolay dağılmasına yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşabilir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak ve gerektiğinde ara vermek önemlidir. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

hava durumu Mersin
