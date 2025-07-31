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Mersin 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Mersin 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 30°C seviyelerinde kalacak. Yüksek nem oranı, hava sıcaklığını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar kuzey yönünden 15 km/saat hızla esecek. Bu, gün boyunca hafif bir serinlik sağlayabilir.

1 Ağustos Cuma ve 2 Ağustos Cumartesi günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 26°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgarlar, hava koşullarını etkileyen diğer faktörler arasında yer alacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda kalmak, aşırı sıcak ve nem nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir. Serin ortamlarda kalmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Hafif rüzgar, deniz suyu sıcaklığını etkilemeyebilir; bu nedenle denize girmeyi planlayanlar suyun sıcaklığını göz önünde bulundurmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile vücut su kaybı artacak. Bu nedenle düzenli aralıklarla su içmek ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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