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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yol çalışmalarını inceledi: "Bu bölgenin değerini ve önemini arttıracak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 13:18
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ilçesi 38. Caddede devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yol çalışmalarını inceledi: "Bu bölgenin değerini ve önemini arttıracak"

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yolu yaparken en ince detayı dahi düşünülerek yapımına başlandığını belirten Başkan Seçer, "38. Cadde güzergahında, 17. Cadde ve 13. Cadde arasında kalan yaklaşık olarak bin 335 metrelik bir güzergah var, bin 200 metrelik kısım zaten yeni açılan yol. Yağmur suyu sistemlerini, hatlarını da yapıyoruz. Sadece yolu açıp altyapısız devam etmiyoruz. Her türlü altyapısını yapıyoruz, ondan sonra da yolu yapıyoruz" dedi.

25 metre eninde olan yolun 21. Cadde ile 2. Çevre Yolunu bağlayacağını kaydeden Seçer, "Toplamda 4 kilometrelik bir yol olacak. 2. Çevre Yolunda batı istikametine rahatlıkla katılım yapabilecek araçlar, ancak doğu istikametine katılım içinde bir tüp geçit projesi hazırladık. Bunun uygulamaya konup konmayacağı konusunda bazı teknik detaylar çalışıyoruz. Eğer teknik olarak biz bunu uygun görürsek, yine buradan 38. Caddeden 2. Çevre Yolu doğu istikametine de katılım olacak. Bu da hem Göçmen Katlı Kavşağının hem de Sevgi Katlı Kavşağının kuzey-güney hattındaki yükünü azaltacak" ifadelerini kullandı.

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Bölge için son derece gerekli ve ihtiyaç doğrultusunda hayata geçirilen bir yol projesi olduğunu kaydeden Seçer, "Hem bu bölgenin değerini ve önemini arttıracak hem de trafiğe çok önemli katkı sağlayacak. Şimdiden Mersin’e hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

"ÇÖZÜM ODAKLI OLMANIZ MERSİN İÇİN BİR ŞANS"

Yolun açılmasını tüm mahalle halkının heyecanla beklediğini söyleyen 50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, "Daha önceki yönetimlerde biz bunun bir sonucunu alamıyorduk. ‘Yeni gelen yönetimde biz bu sonuç alabilir miyiz?’ dediklerinde Vahap Başkanımız devreye girdi ve çözdü. Sizin çözüm odaklı olmanız Mersin için büyük bir şans. Bizim için önemlisiniz" diye konuştu.

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PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Yenişehir ilçesinde ulaşımı rahatlatacak yeni yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 38. Cadde üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 21. Caddeden 2. Çevre Yoluna kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik yolun önemli bir kısmı açılıyor. Bu kapsamda 17. Cadde ile 13. Cadde arasında kalan bin 200 metrelik bölümde yeni yol açma çalışmaları sürdürülüyor.
Çalışmalar tamamlandığında, 38. Cadde güzergâhında 21. Cadde ile 2. Çevre Yolu arasında kuzey-güney yönlü 4 kilometrelik kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturulmuş olacak. Yeni açılan arter sayesinde, 21. Caddeden güneye doğru inen araç trafiğinin Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına kadar rahat bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi
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