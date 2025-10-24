HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de acı olay! 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 21 yaşındaki Efe Ali Avcı harabe bir evde ölü bulundu.

Mersin'de acı olay! 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Bolatlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri kullanılmayan harabe evden kötü koku gelmesi üzerine bahçe kapısından girip, camdan baktıklarında yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin 4 gündür aynı yerde durduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avcı’nın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHAKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris’te örgütlü tefecilik operasyonu! TutuklandılarMarmaris’te örgütlü tefecilik operasyonu! Tutuklandılar
Trump askeri operasyon sinyali vermişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlarTrump askeri operasyon sinyali vermişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.