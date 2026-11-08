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Mersin'de acı olay! Çatıdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaparken dengelerini kaybederek düşen işçiler Ali Bolat (40) ile Ahmet D. hayatını kaybetti.

Mersin'de acı olay! Çatıdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, 6 Kasım'da ilçedeki Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçilerden Ali Bolat ile Ahmet D., dengelerini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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