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Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama! Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi faaliyete geçecek

Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi. Daha önce mutabık kalınan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme yönünde karar alındığı da bildirildi.

Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama! Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi faaliyete geçecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Irak ortak basın açıklaması"nı paylaştı.

Buna göre, Türkiye ve Irak makamları, iki ülke liderlerinin 23 Eylül'de vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etti.

Türkiye ve Irak tan ortak açıklama! Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi faaliyete geçecek 1

"ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON KOMİTESİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK"

Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.

Taraflar, terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesini müştereken teyit ve denetlemek amacıyla, daha önce mutabık kalınan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme yönünde karar aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Irak
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