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Mersin'de babasını öldürüp kaçmıştı! Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde babasını tüfekle vurarak öldüren oğlu, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Mersin'de babasını öldürüp kaçmıştı! Yakalandı

Olay, ilçeye bağlı Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede silahlı kavga olayını görenler durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine geldiğinde hareketsiz yatan 39 yaşındaki Mehmet Ali Ç.'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü gördü. Olay yerinde polis ve savcının incelemesi sonrasında şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDI

Polis, bir görgü tanığına ulaşarak 19 yaşındaki M.Ç.'nin, alkol aldıktan sonra araçta tartıştığı babası Mehmet Ali Ç.'yi tüfekle vurarak öldürdüğünü öğrendi. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu Kızılaliler Mahallesi'ndeki köy evinde tespit edildi. Şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Cinayet silahı olan tüfeğin de anne A.Ç. tarafından köy evinin bahçesine atıldığı ortaya çıktı. Silah ele geçirilirken anne suç delillerini gizlemeden, oğlu M.Ç. ise cinayetten gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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