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Mersin'de bir mağazada yapılan indirim izdihama neden oldu!

08.02.2025 20:00
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Mersin'de bir mağazanın açılışında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu. Vatandaşların oluşturduğu indirim yoğunluğu, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Mersin'de bir mağazada yapılan indirim izdihama neden oldu!

Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenledi. Kampanyayı duyan vatandaşlar açılış öncesi mağaza önünde kuyruk oluşturdu.

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EZİLME TEHLİYESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI!

Vatandaşların oluşturduğu indirim yoğunluğu, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Mağaza sahiplerinden Muttalip Gürleğen, açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gürleğen, kampanyanın bir hafta süreceğini kaydetti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin izdiham mağaza
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