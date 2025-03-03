HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Mersin'de çocuklara doğayı tanıtacak orman okullarının yapımı sürüyor! "Amaç çocuklara orman sevgisini aşılamak"

Mersin'de çocuklara doğayı tanıtacak orman okullarının yapımı sürüyor! "Amaç çocuklara orman sevgisini aşılamak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ve Davultepe'de orman okulları yapılıyor. Davultepe ve Tarsus Karabucak'da yapımına başlanan orman okullarında çalışmalar sürüyor.

Mersin'de çocuklara doğayı tanıtacak orman okullarının yapımı sürüyor! "Amaç çocuklara orman sevgisini aşılamak"

Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Murat Çevirme, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Güven Gültekin ile Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Levent Cenik, orman okullarında incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e geldi.

HEYET İNCELEMELERDE BULUNDU

Heyet, önce inşaatı devam eden Davultepe Orman İşletme Şefliğindeki orman okulunu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra yapımında son aşamaya gelinen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karabucak Orman İşletme Şefliği’ndeki orman okulunda incelemelerde bulundu.

AW404184_02

ÇOCUKLARA ORMAN SEVGİSİNİ AŞILAYACAK

Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yapımı devam eden orman okullarının, çocuklara doğayı tanıtacak ve orman sevgisini aşılayacak önemli eğitim merkezleri olacağını kaydetti.

(İHA)

uzman çavuşu gasp ettiler! uzman çavuşu gasp ettiler!
Depoyu ısıtmak isterken aracını yaktıDepoyu ısıtmak isterken aracını yaktı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus orman okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.