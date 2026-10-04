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Mersin'de fabrikada yangın: Alevler çatı katını sardı

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Isopol Polyurethane Systems Zan Panel fabrikasının idari binasının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mersin'de fabrikada yangın: Alevler çatı katını sardı

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Isopol Polyurethane Systems Zan Panel fabrikasının idari binasında yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine ulaşmadan kontrol altına aldı.

YANGIN ÇATI KATINDA BAŞLADI

Yukarı Burhan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın idari binasının çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını engellemek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fabrikanın idari binasında çıkan yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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yangın Mersin
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