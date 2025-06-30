Mersin'de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

ÖLEN GENÇLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Otomobil içerisinde gençlerin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) olduğu tespit edildi.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Çalışmaların devamında ise aracın yanında 18 yaşındaki Batuhan A.'nın da cansız bedeni bulundu.

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bulgulara göre gaz zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır