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Mersin'de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

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Mersin'de gizemli bir olay yaşandı. Bir oto yıkamacıda çalışan otomobilin içerisinde 4 gencin cesedi bulundu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan gençlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, 4 gencin cesedinin yanında bulunan kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

Mersin de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu 1

ÖLEN GENÇLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Otomobil içerisinde gençlerin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) olduğu tespit edildi.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Çalışmaların devamında ise aracın yanında 18 yaşındaki Batuhan A.'nın da cansız bedeni bulundu.

Mersin de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu 2

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bulgulara göre gaz zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Mersin de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin gece oto yıkama
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
köpegin yaşi?
avm otoparklarında kuytu köşelerde arabaların içinde kafalarını yaşayan gençler çoğaldı önlem alıması gerekiyor
BENCE TOPLU İNTİHARDA OLABİLİR
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