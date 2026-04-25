Mersin’de günü birlik evlerle kiralık araçlar denetlendi

Mersin’de konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde 7 işletmeye toplam 381 bin 171 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Kimlik Belirleme Büro Amirliği ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçle mücadele kapsamında il genelinde denetim yapıldı. Toplam 47 ekip ve 136 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 386 günübirlik kiralanan ev ile 215 kiralık araç firması kontrol edildi.

Denetimlerde 1 kiralık araç firmasına araçlarında GPRS bulundurmaması nedeniyle 180 bin 429 TL, 2 günübirlik konaklama tesisine anlık veri göndermemeleri nedeniyle 170 bin 874 TL, 4 günübirlik konaklama tesisine ise çalışan kimlik bildiriminde bulunmamaları nedeniyle 29 bin 868 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 7 işletmeye 381 bin 171 TL idari para cezası kesilen uygulamaların süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mersin
