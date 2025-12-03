HABER

Mersin'de güpegündüz vahşet! 3 kişiyi katledip direnmeye çalıştı

Mersin'de 25 yaşındaki M.T., adeta bir katliam gerçekleştirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.T. önce aynı binada oturdukları anne ve oğlunu öldürdü, daha sonra ise tekel bayii işletmecisini kendisine ücretsiz içki vermediği için kurşun yağmuruna tuttu. Bindiği taksi şoförünü de yaralan şahıs yakalandı.

İddiaya göre, merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak 11 No'daki binanın son katındaki bir evde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli M.T. (25), ilk önce oturduğu aynı binadaki üst komşusu anne Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.

BEDAVAYA ALKOL ALMAK İSTEDİ

Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi.

HEM BÜFECİYE HEM TAKSİCİYE SALDIRDI

Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti.

Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

DİRENMEYE DEVAM ETTİ

Polis çevrede inceleme yaparken şüpheli ticari taksi ile kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis direnen şüpheli M.T.'yi ateş ederek olaylarda kullandığı silahla birlikte yakalayıp etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

