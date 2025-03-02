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  4. Mersin'de Halk Ekmek Büfesinde Ramazan ayı boyunca ekmek 2.5 lira

Mersin'de Halk Ekmek Büfesinde Ramazan ayı boyunca ekmek 2.5 lira

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 11:00
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Mersin’in Mut ilçesinde Ramazan boyunca Halk Ekmek Büfesinde ekmek 2.5 liradan satılacak.

Mersin'de Halk Ekmek Büfesinde Ramazan ayı boyunca ekmek 2.5 lira

Sosyal belediyeciliğin önemli adımlarından birisi olan "Halk Ekmek" hizmeti, Mut’ta da yaşama geçti. Mut Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü itibariyle Halk Ekmek Satış Noktasını açtı. Mut Belediyesinin, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Karacaoğlan Çınaraltı Parkı girişinde hizmete soktuğu Halk Ekmek Büfesinde, ekmek 2.5 liradan satılmaya başladı.

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Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Seçimden önce sizlere vermiş olduğumuz sözü Ramazan ayında gerçekleştirmeye başladık. Mübarek Ramazan ayında ilçemizde dargelirli vatandaşlarımıza hizmet noktasında Ramazan ayı boyunca ekmeğimizi 2.5 TL’den Karacaoğlan Çınaraltı parkı girişinde ki büfede sizlerle buluşturarak başlatmış durumdayız" dedi.
Ekmek fiyatından memnun olan vatandaşlar, Başkan Murat Orhan’a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Halk Ekmek
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