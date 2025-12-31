HABER

Mersin’de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini yeni yıl öncesinde sürdürdü.

Mersin'de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini yeni yıl öncesinde sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, ’Halk Kart’ın aralık ayı ödemeleri ile öğrenim yardımının 2. taksitini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

Temel ihtiyaç ve gıda alışverişlerinde kullanılabilen Halk Kart uygulamasıyla hem dar gelirli vatandaşların aile bütçelerine katkı sağlandı hem de anlaşmalı yerel market ve bakkallar desteklendi. Aralık ayında ’Halk Kart’tan toplam 7 bin 336 kişi yararlandı. Bu kapsamda 3 bin 698 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 638 kişinin hesabına ise 1.250 lira olmak üzere, toplamda 7 milyon 321 bin lira ödeme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini de unutmadı. 2025-2026 öğrenim yılı kapsamında, geri ödemesiz öğrenim yardımının 2. taksiti, 8 bin 661 üniversite öğrencisinin hesabına yatırıldı. Toplamda 30 milyon 591 bin 300 lira ödeme gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen öğrenim yardımı kapsamında, 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 12, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 31, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenci destekten yararlandı.

Yeni yıl öncesinde yapılan bu ödemelerle, hem dar gelirli vatandaşların hem de üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlanmış oldu.

