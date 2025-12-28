HABER

Mersin’de haraç isteyen suç örgütüne operasyon

Mersin’de silahla korku ve baskı oluşturup haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, iş insanlarını ve eğlence mekânlarını tehdit ederek haraç isteyen, ateşli silahlarla korku ve baskı oluşturan yerel suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve istihbarı çalışmaları neticesinde 9 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Adana polisi müşterek operasyon yaptı. Operasyonda suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylemlerinde kullandıkları çalıntı plakalı araç ile birlikte 3 adet uzun namlulu otomatik piyade tüfeği, çok sayıda şarjör, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu tehdit eden, suç ve şiddetle toplum düzenini bozmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek. Mersin’imizde suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Mersin
