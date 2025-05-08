Mersin'de hava durumu nasıl olacak? Mersin 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Mersin'de 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

İlerleyen günlerde, 9 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C'ye kadar yükselecek. 10 Mayıs Cumartesi günü de hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 29°C'ye ulaşacak. Bu değerler, Mersin'in Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Mersin'de Mayıs ayı genellikle 24 mm yağış alıyor. Nem oranı %72. Bu ay içinde 3 yağmurlu gün yaşanıyor. Bu da bölgenin nemli ve ara sıra yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası yağışlara karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.