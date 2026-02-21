HABER

Mersin’de hijyen kurallarına uymayan fırına ceza

Mersin’in Akdeniz ilçesinde hijyen kurallarına uymayan fırınlara ceza yazıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sofralarının vazgeçilmezi olan pidelere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik kapsamlı bir denetim seferberliği başlattı. Halk sağlığını korumayı amaçlayan uygulamalarda, ekmeklerin gramaj kontrolünden fırınların hijyen kurallarına, ruhsat kontrollerinden kullanılan malzemelerin saklama koşullarına varana kadar birçok başlık titizlikle incelendi. Özellikle Ramazan pidelerinin üretildiği imalathanelerde gerçekleştirilen denetimlerde; genel temizlik kuralları, çalışanların kişisel hijyen durumu, üretim alanlarının sağlık koşulları, kullanılan malzemelerin muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri mercek altına alındı.

RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde bir fırında ciddi ihlaller tespit edildi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makinelerin ve ekipmanların kirli olduğu belirlendi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı. Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.

‘HALK SAĞLIĞI KIRMIZIbÇİZGİMİZDİR’

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında denetimlerin daha da sıklaştırıldığını vurgulayarak şunları söyledi:“Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir.”

Sivaslıoğlu ayrıca denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını belirterek, tatlı imalathaneleri, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm işletmelerin Ramazan boyunca periyodik olarak kontrol edileceğini ifade etti. Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle hijyen standartlarının daha da önem kazandığına dikkat çeken zabıta ekipleri, kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında ise yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

