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Mersin'de hortum! Bazı seralarda zarar oluştu

02.04.2025 16:06
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Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

Mersin'de hortum! Bazı seralarda zarar oluştu

İlçede sabah başlayan fırtına, Ören ve Alataş mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Kısa süreli hortumun da oluştuğu bölgedeki bazı seraların direkleri yıkıldı, bazılarının da naylonları yırtıldı.

Hortum nedeniyle, örtü altında yetiştirilen ürünlerde zarar oluştu.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 bin dönümlük seranın hasar gördüğünü belirtti.

Gümüş, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Hortum sera
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