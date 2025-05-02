Mersin'de ilginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar'ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

SERBEST KALDILAR

Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.

Kaynak: DHA

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...