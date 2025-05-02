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Mersin'de ilginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

Mersin'de kaçak kazı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma, eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın olduğu 6 kişiyi yakaladı. Eski vali, kimlik tespitinin diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de ilginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar'ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

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SERBEST KALDILAR

Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.

Kaynak: DHA

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Albay Vali Mersin
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