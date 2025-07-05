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Mersin'de iş yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir oto yıkama dükkanına yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Ali Çoban (26) yaşamını yitirdi, arkadaşı B.S. (34) ise yaralandı.

Mersin'de iş yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler sanayi sitesindeki bir oto yıkama dükkanına gelerek iş yeri sahibi Ali Çoban ile tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAN DÖKÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler Çoban'a av tüfeği ve tabancayla ateş etti. Bu sırada Çoban'ın yanında bulunan arkadaşı B.S. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı arkadaşı B.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ali Çoban'ın 1 ay önce evlendiği ve işyerini de 3 ay önce açtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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