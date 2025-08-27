HABER

  HABER
Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 19 bin 155 makaron, 17 kilo tütün ile bin 700 kaçak ısıtmalı tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bozyazı ilçesinde kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 14 bin 955 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 17 kilo bandrolsüz tütün ve bin 700 adet kaçak elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. 3 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
