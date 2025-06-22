HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de komşu katliamına 2 ağırlaştırılmış müebbet cezası

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda komşu aile 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren Tahir Kaya (67), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 29 Eylül 2024 tarihinde Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’de komşu katliamına 2 ağırlaştırılmış müebbet cezası
Çiğdem Sevinç

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda komşu aile 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren Tahir Kaya (67), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Eylül 2024 tarihinde Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yoldan geçmek isteyen Tahir Kaya ile komşusu Kemal Veli Akyaka (65) arasında, Akyaka’nın eve getirdiği üzüm kasalarını patpat motoruyla indirirken yolu kapatması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine gidip av tüfeğini alan Kaya, Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka’ya (35) ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba, oğlu ve gelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Tahir Kaya, jandarma ekiplerine teslim olurken, hayatını kaybeden 3 kişi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Mersin’de komşu katliamına 2 ağırlaştırılmış müebbet cezası

Olayla ilgili açılan dava Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dördüncü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tahir Kaya’ya, Ruhan Ortak Akyaka’ya karşı "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşusu Kemal Veli Akyaka’ya karşı "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Durmuş Akyaka’ya karşı "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar çevre ilçelerden de görüldüİstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar çevre ilçelerden de görüldü
Depremin yıktığı Habib-i Necaar Camii’nde çalışmalar sürüyorDepremin yıktığı Habib-i Necaar Camii’nde çalışmalar sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.